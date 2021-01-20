اللجنة المالية في جولة جديدة بشأن الموازنة: إضافة مواد.. واستضافة 4 جهات

2021/01/20 | 12:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنــــة الماليـــــة تواصل مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، وتدرس إضافة مواد في القانون تدعم القطاع الخاص وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي .

- اللجان الفرعية من اللجنة المالية تستضيف الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارتي الصناعة والنقل وشبكة الإعلام العراقي، لمناقشة تخصيصاتهم المالية في موازنة عام ٢٠٢١ .

الدائرة الإعلاميةمجلس النواب٢٠ كانون الثاني ٢٠٢١

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