علماء يطورون علاجا جينيا

2021/01/20 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}في اختراق علمي يمكن أن يحدث "ثورة" غير مسبوقة، طور علماء صينيون علاجا جينيا جديدا يمكنه إبطال بعض تأثيرات الشيخوخة

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