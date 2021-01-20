المالية النيابية “تتفرغ” للصياغة النهائية لقانون الموازنة

2021/01/20 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت النائب عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي , الاربعاء , عن انتقال اللجنة المالية الى خارج مبنى البرلمان وذلك لاعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الموازنة , مبينة ان انتقال اللجنة بسبب تفرغها وعدم فسح المجال لدخول النواب الى اللجنة للضغط عليها .وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة المالية النيابية حال الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة قررت الانتقال من مبنى البرلمان الى دار الضيافة في مجلس الوزراء ” .وأضافت ان ” قرار اللجنة الى دار الضيافة وذلك بسبب تفرغ اللجنة وعدم السماح للنواب من الدخول الى اللجنة واجراء ضغوط عليها ” , مؤكدة ان ” قرار اللجنة صحيح وسوف يسرع في انجاز الصياغة النهائية لمشروع القانون ” .وكان مجلس النواب قد انهى ‏القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.انتهى / 25م

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