2021/01/20 | 12:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة المالية النيابية، يوم الاربعاء، نهاية شهر كانون الثاني الجاري موعدا لصرف رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي إن “المسؤولين في وزارة المالية أكدوا خلال استضافتهم في اللجنة النيابية، إن السيولة المالية متوفرة لصرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني”.

وأضاف إن “لا يوجد أي تأخير بعملية صرف الرواتب، وإنها ستصرف من قبل وزارة المالية بموعدها المحدد بنهاية الشهر الجاري”.

ولفت كوجر، إلى إن “صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست له أية علاقة بتأخر مجلس النواب بإقرار قانون الموازنة العامة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : رواتب الموظفين ستصرف نهاية الشهر الحالي 7 SKY TV.

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