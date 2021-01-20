"فيفا" يحسم قضية نادي الشرطة العراقي مع نجمٍ أوغندي

2021/01/20 | 12:34 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكتمل صفقة انتقال الأوغندي توني ماويجي إلى نادي الشرطة العراقي (Getty)

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قضية نادي الشرطة العراقي مع المحترف الأوغندي توني ماويجي، بعد الشكوى التي تقدم بها قائد خط الوسط ضد الفريق، من أجل الحصول على مستحقاته المالية، التي ادعى أحقيته بها.

وتقدّم الدولي الأوغندي توني ماويجي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى يتمكن من الحصول على مبلغ مالي وقدره 110 آلاف دولار، رغم عدم إتمام صفقة انتقاله بشكل رسمي إلى نادي الشرطة العراقي في العام الماضي.

وأكّد نادي الشرطة العراقي في بيان رسمي، الثلاثاء، أنه تلقى إشعاراً من قبل الاتحاد الدولي يقضي بردّ الشكوى التي تقدّم بها المحترف الأوغندي، "الذي سبق أن جمعنا به اتفاق مبدئي لتمثيل فريقنا لكرة القدم".

وأضاف البيان "إدارة النادي قدمت دفوعاتها مشفوعةً بالدلائل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب المذكور، التي دحضت وجود أي اتفاقٍ مبرم رسمياً، الأمر الذي غلّب كفة الفريق في الشكوى، وأن إدارة النادي تتعاملُ بمهنيةٍ متناهية بخصوص عقود اللاعبين في جميع الألعاب".

وختم البيان "التعامل بمهنية لا يغني مطلقاً عن وضع حقوق النادي المالية والإدارية في مقدمةِ اهتمامات الإدارة، لعكس المردود الايجابي عن الرياضة العراقية بصورة عامة".

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