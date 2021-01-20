2021/01/20 | 12:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، على رفض أعضاء مجلس النواب أي قروض جديدة في موازنة العام 2021، مشددة على خفض نفقات الموازنة بنسبة 30 بالمئة.

وقال النائب عن اللجنة حسين العقابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك خللًا جوهريًا في شكل ومضمون الموازنة العامة لعام 2021 لأنها لم تحدد الإيرادات الاتحادية والنفقات بشكل واضح، إضافة إلى وجود خلل في توزيع الأموال بين المحافظات".

وشدد العقابي على "أهمية خفض نفقات الموازنة بنسبة 30 بالمئة والتركيز على قاعدة النفقات الحقيقية لعام 2020"، مشددًا أن البرلمان "لن يسمح بقروض جديدة".

وأشار إلى "العجز المالي والديون المستحقة لا سيما القرضين الماضيين، وأحدهما تبلغ قيمته 15 ترليون دينار، فيما تبلغ قيمة القرض الآخر 12 ترليون دينار، إضافة إلى قرض بقيمة 5 مليارات دولار، وغير ذلك من القروض القديمة".

اقرأ/ي أيضًا:

"تنازل وخضوع" للإقليم وغياب التقشف..



ملاحظات على موازنة 2021

أسعار صرف الدولار تلامس سقف المركزي..



والبرلمان يغلق باب التراجع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية: لن نسمح باقتراض جديد في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية: لن نسمح باقتراض جديد في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).