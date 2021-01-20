اعتقال 3 ارهابيين بارزين في كركوك

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 من الارهابيين البارزين في تنظيم داعش الارهابي بعملية استخباراتية في كركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في كركوك من القاء القبض على 3 من الارهابيين البارزين ضمن صفوف تنظيم داعش الارهابي مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية.

واضاف البيان: أن "الارهابي الاول المكنى طارق تسنم منصب مايسمى بعنصر استخبارات ومن ثم احد عناصر ديوان الحسبة، فيما عمل الارهابي الثاني المكنى سعد بمايسمى بديوان الجند وكان المسؤول عن توزيع المياه على نقاط واوكار داعش المتواجدة في ناحية الرياض انذاك واعترف بأشتراكة بثلاث غزوات داعشية العام 2014 ضد القوات الامنية، فضلاً عن عمل الارهابي الثالث والمكنى حسام بمايسمى الشرطة الاسلامية واعترف بأشتراكه بنصب السيطرات الاجرامية ضمن ناحية الزاب".

واشار البيان الى أن "الارهابيين تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وترديدهم البيعة ضمن العصابات الاجرامية العام 2014 واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

PUKmedia وكالات

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