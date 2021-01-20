الانواء الجوية ترجح تساقط الثلوج في مراكز المحافظات

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، تساقط الثلوج بمراكز المحافظات.

وذكرت المديرية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الاقليم يتأثر بموجة قادمة، مرجحا تساقط الامطار اليوم على محافظة اربيل .

واضاف البيان: ان الاجواء ستكون غائمة بامطار متقطعة على مناطق اقليم كوردستان، فيما الثلوج ستتساقط على المناطق الجبلية وفي مراكز محافظات اقليم كوردستان.

وأكد ان تأثير الموجة سيستمر حتى يوم غد الخميس، مشيرا الى ان كمية الامطار كانت الاوفر في منطقة ميركسور، نحو 100 ملم، خلال الـ 24 ساعة ماضية.

PUKmedia عن مديرية الانواء الجوية

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