القانونية النيابية تؤكد: البرلمان يرفض أي اقتراض جديد في الموازنة

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

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النائب حسين العقابي

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن وجود رفض نيابي لأي قروض جديدة في موازنة العام 2021.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي، اليوم، 20 كانون الثاني 2021، إن "هناك خللا جوهريا في شكل ومضمون الموازنة العامة لعام 2021 لأنها لم تحدد الايرادات الاتحادية والنفقات بشكل واضح، اضافة الى وجود خلل في توزيع الأموال بين المحافظات".

وشدد العقابي، على "أهمية خفض نفقات الموازنة بنسبة 30 بالمئة والتركيز على قاعدة النفقات الحقيقية لعام 2020"، فيما اكد ان نواب البرلمان لن يسمحوا بقروض جديدة، مؤكدا على "اهمية معالجة قروض العام الماضي".

وأوضح ان "العجز المالي والديون المستحقة لاسيما القرضين الماضيين، أحدهما تبلغ قيمته 15 ترليون دينار، فيما تبلغ قيمة القرض الآخر 12 ترليون دينار، اضافة الى قرض بقيمة 5 مليارات دولار، وغير ذلك من القروض القديمة".

وكان مجلس النواب، قد صوت العام الماضي، على قانون تمويل العجز المالي، بعدما اقرار مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار داخليا و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ر.إ

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