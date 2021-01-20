تنطلق غداً.. وعود حكومية بإكساء 16 مليون متر مربع من شوارع بغداد في ’’حملة النهضة’’

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وعدت أمانة بغداد بإكساء 16 مليون متر مربع من شوارع العاصمة، في حملة جديدة تشترك فيها أكثر من وزارة وهيأة، ويرعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال أمين بغداد، علاء المعمار، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "غدا ستشرع أمانة بغداد بالحملة الكبرى (نهضة بغداد) والتي ابتدأت قبل أيام من ساحة التحرير وصولاً الى منطقة الباب المعظم كخطوة أولى".

وأوضح، أن "الحملة ستشمل إكساء العديد من شوارع مناطق ومحلات العاصمة بغداد وبواقع 16 مليون متر مربع إضافة الى تنظيم التجاوزات على الأرصفة حيث سيتم إعادة جميع الأرصفة وتأهيلها كطريق للمواطنين".

وأشار الى "تبليغ أصحاب البسطات والمتجاوزين على الأرصفة بضرورة رفع التجاوزات".

ولفت المعمار إلى أن "الحملة ستكون بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والفرق الساندة من عمليات بغداد والأمن الوطني وأغلب التشكيلات الأمنية للمساهمة في رفع التجاوزات".

واختتم بالقول، إن "من المخطط أن تستمر الحملة خلال العام الحالي 2021".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، قد أكد يوم أمس، أن مجلس الوزراء استضاف أمين بغداد المعمار علاء معن.

وقال ناظم، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء ناقش مع المعمار مشروع حملة نهضة بغداد، والذي من المقرر أن يتضمن إكساء شوارع العاصمة ورفع التجاوزات بمساندة وزارات النفط والإسكان والصناعة والحشد الشعبي".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قد وجه خلال جلسة المجلس بدعم مشروع حملة نهضة بغداد".

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