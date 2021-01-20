المالية النيابية تناقش مخصصات 4 جهات في الموازنة

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء (20 كانون الثاني 2021)، استمرارها بمناقشة مخصصات 4 جهات في موازنة العام الحالي.وذكر بيان صادر عن اللجنة، وتلقته (بغداد اليوم)، انها "تواصل مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، وتدرس إضافة مواد في القانون تدعم القطاع الخاص وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي ".وتابع ان "اللجان الفرعية من اللجنة المالية تستضيف الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارتي الصناعة والنقل وشبكة الإعلام العراقي، لمناقشة تخصيصاتهم المالية في موازنة عام ٢٠٢١".

وناقشت اللجنة المالية النيابية، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، مخصصات سبع وزارات وأجهزة تابعة للدولة مع عدد من الممثلين عن تلك الدوائر.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية استأنفت مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".وأضافت، أن "اللجنة المالية استضافت مدير عام الأراضي الزراعية ومدير عام التسجيل العقاري ومدير عام دائرة عقارات الدولة".وتابع البيان، أن "اللجنة ناقشت موازنة كل من جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، مع ممثلين عن الجهات المذكورة".وأشار إلى، أن اللجنة المالية وجهت رسالة ضمنية للكتل النيابية والسياسية بشأن موازنة 2021 قائلة: "التحديات الاقتصادية تتطلب منا موقفاً موحداً لعبور هذه المرحلة الصعبة وإقرار الموازنة دون أن يؤثر ذلك في حياة المواطنين".

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