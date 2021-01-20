القبض على (6) متهمين وفق جريمة التهديد في قضاء الكحلاء بميسان

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء من القاء القبض على (6) متهمين مطلوبين وفق جريمة التهديد .جاء ذلك خلال إجراء الممارسات الأمنية الواسعة في عموم القضاء وأحيل المعتقلون إلى التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية أصوليآ./انتهى

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