اللجنــــة الماليـــــة البرلمانية تدرس إضافة مواد في قانون الموازنة تدعم القطاع الخاص وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تواصل اللجنــــة الماليـــــة البرلمانية مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، وتدرس إضافة مواد في القانون تدعم القطاع الخاص وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي .وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان لها ان اللجان الفرعية من اللجنة المالية تستضيف الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والنقل وشبكة الإعلام العراقي، لمناقشة تخصيصاتهم المالية في موازنة عام ٢٠٢١ ./انتهى

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