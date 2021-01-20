الرافدين يطلق القروض بكافة أنواعها للعراقيين

2021/01/20 | 12:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أنه باشر باطلاق القروض بكافة انواعها بما فيها الاستثمارية والتسهيلات المصرفية الاخرى ....

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