إعلان مهم من صندوق الإسكان بشأن القروض

2021/01/20 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن رفع قرض الإسكان الى 75 مليون دينار.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للصندوق تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن ” الصندوق سيباشر بإقراض المواطنين بمبلغ لايتجاوز ال 75 مليون دينار في بغداد و50 مليون دينار في الأطراف والمحافظات”.واشار البيان الى ان ” القرض سيكون لغرض البناء او إضافة البناء من دون فائدة”، لافتاً الى أن ” مدة سداد القرض ستكون 20 عاماً مقابل عمولة إدارية تستوفى لمرة واحدة وقدرها 5 ٪ وبضمانة العقار نفسه وبكفالة يقبلها الصندوق”.وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الثلاثاء، أن قروض شراء وبناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة.



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