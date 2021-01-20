مجلس الوزراء يوافق على إحالة مجمع الكاطون السكني في ديالى إلى الإستثمار

2021/01/20 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن مجلس الوزراء موافقته على إحالة مجمع الكاطون السكني في ديالى إلى الاستثمار

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء، أن" مجلس الوزراء أصدر إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (1 لسنة 2020)، بشأن إحالة مجمع الكاطون السكني في محافظة ديالى إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض الإعلان عنه وفقاً للشروط المُعدة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإكمال الإجراءات كافة مع مراعاة حقوق المواطنين".

وأضاف أنه" تضمن القرار قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بحسم مشروع المجمع السكني في التاجيات بالتنسيق بينها وبين الهيئة الوطنية للاستثمار".

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