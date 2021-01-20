كربلاء :مهرجان يستذكر السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في العتبة العباسية

2021/01/20 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظّمت العتبةُ العبّاسية المقدّسة

متمثّلةً بشعبة العلاقات الجامعيّة

والمدرسيّة فيها، صباح اليوم الاثنين (4

جمادى الآخرة 1442هـ) الموافق لـ(18 كانون

الثاني 2021م)، مهرجان الصدّيقة

الكبرى(عليها السلام) ا

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