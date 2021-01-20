المالية النيابية: لا يوجد أي تأخير بعملية صرف الرواتب

2021/01/20 | 12:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية ، ان” نهاية شهر كانون الثاني الجاري موعدا لصرف رواتب الموظفين، ولا يوجد أي تأخير بعملية صرف الرواتب”.

واوضحت ان” صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست له أية علاقة بتأخر مجلس النواب بإقرار قانون الموازنة العام “.

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