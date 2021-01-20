البنتاغون: إقصاء 12 عنصرا من الحرس الوطني ومنعهم من المشاركة بتأمين حفل تنصيب بايدن

2021/01/20 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنتاغون إقصاء اثني عشر عنصرا من المهمة الأمنية المكلفة بتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في واشنطن.

وأوضح البنتاغون أن الحرس الوطني قرر إقصاءهم عقب تحقيقات أجريت لمعرفة ما إذا كانت هناك أيّة علاقة بين العناصر الأمنية المكلفة بضمان أمن العاصمة وبين جماعات متطرفة، مبينة أن اثنين من الذين تم إقصاؤهم أدليا بتعليقات وكتابات في غير محلها دون الإفصاح عن طبيعة تلك التعليقات.

وأشار البيان إلى أن البنتاغون قرر إجراء التحقيق بعد معرفته أن عددا من أنصار ترمب الذين اقتحموا الكونغرس كانوا في الأصل عناصر في الجيش والشرطة ويرتدون ملابس مدنية.

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