الولايات المتحدة تفتح فصلا جديدا مع وصول بايدن ورحيل ترمب

2021/01/20 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطوي الولايات المتحدة اليوم الأربعاء صفحة في تاريخها مع مغادرة دونالد ترامب واشنطن الى فلوريدا قبل ساعات على أداء جو بايدن اليمين ودخوله البيت الأبيض، مقدما نفسه كجامع لبلاد مقسومة وقلقة.

ولن يحضر ترمب حفل تنصيب بايدن في واشنطن..



في حين سيكون باراك اوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديموقراطي المرتقب وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفدرالية.

وسيدخل هذا اليوم كتب التاريخ في الولايات المتحدة بسبب وصول امرأة الى منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم، حيث ستصبح كامالا هاريس أول امرأة تتولى هذا المنصب.

المصدر: وكالة فرانس برسAFP

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