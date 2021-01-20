3 مطلوبين في قبضة الاستخبارات: نفذوا ’دكة عشائرية’

2021/01/20 | 13:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، اعتقال ثلاثة مطلوبين بتهمة تنفيذ "الدگة العشائرية" في الديوانية.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2021) إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الديوانية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/٢ ارهاب) بمايسمى بالدكة العشائرية وفق مذكرة قبض قضائية صادرة بحقهم من القضاء".

وأضاف البيان، "تم تسليم المعتقلين إلى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولي".

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