الاتحاد الأوروبي يقترح على بايدن بناء ميثاق تأسيسي جديد من العلاقات

2021/01/20 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح المجلس الأوروبي على الرئيس الأميركي جو بايدن، بناء ميثاق تأسيسي جديد للعلاقات عبر الأطلسي.

ووجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بشكل رسمي دعوة إلى الرئيس بايدن في يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، من أجل بناء ميثاق تأسيسي مشترك للعلاقات عبر الأطلسي لضمان أن تكون أوروبا وأميركا أقوى وعالم أفضل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن أوروبا لديها صديق في البيت الأبيض بعد انتهاء عهد دونالد ترمب.

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