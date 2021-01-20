العمليات المشتركة تؤكد استمرار العمل بنقل الملف الأمني من الدفاع إلى الداخلية

2021/01/20 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار العمل بنقل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن وزارة الداخلية ماضية باستلام الملفات الأمنية في عدد من المحافظات من وزارة الدفاع بحسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، وتم بالفعل استلام العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، ونقل قطعات الجيش خارج المدن بمعسكرات خاصة.

وأكد الخفاجي أن بعض المحافظات جرى التريث بنقل ملفاتها الأمنية الى وزارة الداخلية لأن داعش لا يزال يشكل خطرا فيها ويحاول أن يقوم ببعض الأعمال التخريبية.

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