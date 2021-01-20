السجن لمدة 4 سنوات بحق مدير عام النافذة في هيئة الاستثمار

2021/01/20 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محكمة جنح النزاهة قرارا بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير عام النافذة في هيئة الاستثمار.

وذكرت مصادر مطلعة أن محكمة جنح النزاهة أصدرت قرارا بالسجن على المدان “سعد جميل هويدي” مدير عام النافذة في هيئة الاستثمار لمدة أربع سنوات ومصادرة أمواله وعزله عن منصبه.

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