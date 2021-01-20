القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بالدگة العشائرية في الديوانية

2021/01/20 | 13:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية،الاربعاء،القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بالدگة العشائرية في محافظة الديوانية.

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