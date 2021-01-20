كوسرت رسول يعزي مظلوم كوباني في والدته

2021/01/20 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تعزية الى مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية" قسد" بوفاة والدته.

وجاء في نص التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل السيدة " خزنه حاجي حسين"، عقيلة الدكتور خليل عبدي ووالدتكم، نشارككم الاحزان، ونتقدم باحر التعازي والمواساة اليكم والى عائلتكم المناضلة، مبتهلا لله عز وجل ان يلهم الجميع الصبر والسلون والجنة مثواها.

PUKmedia ترجمة

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