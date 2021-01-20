تنظيمات كركوك تهنىء PUKmedia

2021/01/20 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تهنئة الى موقع PUKmedia بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسه، وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة ايقاد الشمعة "18" لتأسيس (PUKmedia)‌، نتقدم اليكم باحر التهاني، متمنين كعهدنا بكم المزيد من الازدهار والتطور.

لاشك ان موقع (PUKmedia) والتزامه بالاعراف الصحفية، المصداقية والمسؤولية اولوية رئيسية في مهامه، من اجل خدمة الصحافة وايصال رسالة صحيحة ومعلومات حقيقية والازدهار في مجال الصحافة الكوردية بجميع اقليم كوردستان والعراق.

مرة اخرى نتقدم بالتهنة لـ PUKmedia ولجميع كوادره وقرائه.

PUKmedia ترجمة

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