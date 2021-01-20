ديالى تتخذ 3 قرارات هامة لتعزيز الاستقرار في أكبر النواحي المحررة

2021/01/20 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف آمر لواء "نداء ديالى" في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، عن اتخاذ 3 قرارات هامة لتعزيز أمن أكبر النواحي المحررة في المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مركز ناحية جلولاء (65 كم شمال شرق بعقوبة) شهد اجتماعا امنيا موسعا ضمن قيادات الصف الاول في أمن ديالى من الشرطة والجيش والحشد الشعبي والعشائرية وبقية التشكيلات الامنية الاخرى بالاضافة الى قيادات حكومية لبحث ان الناحية بعد الخروقات الاخيرة".

واضاف الجبوري، انه "الاجتماع خرج بـ 3 قرارات هامة ابرزها تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مختلف القوات المنتشرة في جلولاء واعادة الانتشار في محيطها باضافة الى اعطاء الضوء الاخضر باطلاق اكبر عملية تحديث للبيانات الامنية لكل العوائل في الناحية خاصة للاسر التي هي ليس من سكنة الناحية والسعي لاعادة النازحين الموجودة في احياءها وقراها بالاضافة الى تحديد حركة الدرجات النارية في الليل ودعم نصب كاميرات مراقبة في كل الاحياء والازقة وخاصة في الاطراف مع توسيع نوافذ التعاون المعلوماتي مع الاهالي".

واشار الى ان" كل القرارات سيتم تطبيقها فورا خاصة وان ملف الانتشار بدء تطبيقه فعليا قبل 48 ساعة من الان"، مؤكدا على "اهمية التنسيق في ملف جلولاء وبقية المدن التي تشهد خروقات من اجل تعزيز امنها الداخلي".

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