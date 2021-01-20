معهد التطوير البرلماني يختتم اعمال الدورة التدريبية عن إعداد موازنة دوائر مجلس النواب

2021/01/20 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اختتم معهد التطوير البرلماني اليوم الاربعاء 20/1/2021 ، دورة تدريبية عن (دور رؤساء الاقسام في إعداد موازنة دوائر مجلس النواب) واستمرت يومين.واثنى سعد فياض مدير عام معهد التطوير البرلماني بكلمته في ختام الدورة التدريبية التي عقدت بقاعة الشبيبي، على المشاركة الفاعلة لرؤساء الاقسام وحرصهم على الاستفادة من الدورات التي تسهم بتطوير قدراتهم وقابليتهم الوظيفية مشيرا الى ان معهد التطوير البرلماني سيواصل إقامة الدورات والنشاطات في الفترة المقبلة من اجل الارتقاء بمستوى الملاكات الوظيفية .وقدم شكري محمود مدير عام الدائرة المالية، المحور الخاص بإعداد الموازنة والمراحل التي تخضع لها والفرق بين الموازنة والاحتياجات فضلا عن اليات إعداد خطة واضحة قبل إعداد الموازنة بالاضافة الى عرض نماذج عملية عن إعداد الموازنة الخاصة بكل قسم.وعرض طرق اعداد الموازنة وتعريفات عن الاحتياجات المادية الاعتيادية والاحتياجات المادية المرحلية التي تتعلق بالاجهزة الخاصة بالعمل والاحتياجات المعنوية التي تتعلق بزيادة عدد العاملين او الحاجة لنشاطات علمية او فنية متنوعة فضلا عن اهمية وضع الخطط المستقبلية من خلال الاجتماع برؤساء الاقسام والاطلاع على الاحتياجات الفعلية قبل اقرار الميزانية./انتهى8

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