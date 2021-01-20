وزارة النفط تؤيد استفسارات نائب وتوجه عقوبات انضباطية لموظفين في شركة تعبئة الغاز

2021/01/20 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / إجابت وزارة النفط عن سؤال برلماني لنائب بشأن التلاعب المالي في أسعار المشتريات في شركة تعبئة الغاز وحدة المراجعة.وبحسب الوثيقة الصادرة منها ، انه "بعد إنجاز التحقيق الإداري الخاص بالموضوع تم الغاء وحدة المراجعة لعدم قانونية استحداثها من حيث المهام وتوجيه الإدارة العليا في الشركة الالتزام بالتعليمات والضوابط".واضافت الوثيقة أن "الوزارة كشفت عن توجيه عقوبات انضباطية بحق الموظفين الذين ثبت تقصيرهم".فضلا عن: "تفعيل دور قسم الرقابة والتدقيق الداخلي من خلال تدقيق الأوامر الإدارية ومدى توافقها مع التعليمات والضوابط".واوضحت الوزارة في اجابتها انه "اتضح من خلال التحقيق بصدد المبلغ المسترجع لصالح الشركة من قبل وحدة المراجعة والبالغ ( ١٣٦٠٣٩٠٥٠٠)دينار وبعد مراجعة الأوليات تبين أن المبلغ يمثل مجموعة الفرق بين الأسعار المثبتة من قبل لجان المشتريات المختصة ولجان تقدير الكلف التخمينية والأسعار التي تم اقترحها من قبل وحدة المراجعة على الكلف التخمينية (مناقصات ومشتريات) وعروض لجان المشتريات قبل أن يتم المصادقة عليها وقبل عملية الشراء ".واتضح من خلال الوثيقة، انه "من خلال تدقيق اللجان التحقيقية المشكلة في الشركة بصدد المخالفات المرصودة من قبل وحدة المراجعة أن بعض اللجان التحقيقية لا علاقة لها بالمخالفات وان بعض اللجان لم يترتب عليها هدر في المال العام"./انتهى8

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