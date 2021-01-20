سائرون يطالب بإعلان موعد حل مجلس النواب لمنع قرار خطير

2021/01/20 | 13:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف سائرون العراقي اليوم الاربعاء، الرئاسات الثلاث بإعلان موعد حل مجلس النواب....

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