متبرعون يقدمون اجهزة لمركز الامام الحسين لعلاج الاورام السرطانية

2021/01/20 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..اكد مركز الامام الحسين (ع) لعلاج الاورام في كربلاء استلام اجهزة حديثة لكشف وريد اطفال مرضى السرطان تبرعت فيها احدة المنظمات الانسانية.وقال مدير المركز كرار الموسوي لـ/المعلومة/ ان “المركز يستقبل اعداد متزايدة من المصابين بالسرطان من الكبار والاطفال وهذه الاجهزة تساعد الطواقم الصحية للكشف على الاوردة مما يقلل من حدة الالم الذي قد يصيبهم في حالة عدم ظهوره”.واضاف الموسوي ان “زيادة اعداد المرضى المراجعين للمركز سببت ضغطا على عدد الاسرة والاجهزة والادوية والامكانات المتوفرة، وكثيرا ما تقوم منظمات دينية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية والخيرية بحملات متكررة لدعم المركز بجميع المتطلبات وتوفير الادوية المفقودة”.وطالب مدير المركز وزارة الصحة بدعم مرضى مركز الامام الحسين لعلاج الاورام وتوفير الادوية حيث ان هناك نقص في الادوية باهضة الثمن والتي لا يمكن توفيرها الا عن طريق الدولة.



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