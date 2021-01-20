المالية النيابية: رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تتأخر وستصرف بموعدها نهاية الشهر الحالي

2021/01/20 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، ان رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تتأخر وستصرف بموعدها نهاية الشهر الحالي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن اللجنة استضافت المسؤولين في وزارة المالية، حيث أكدوا ان رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري لن تتأخر وستصرف بموعدها المحدد نهاية الشهر، ولن تتأثر بتأخير إقرار الموازنة.

واشار كوجر ان اللجنة المالية مستمرة باستضافة المسؤولين في الوزارات لمناقشة موازنات الوزارات وحجم الاموال الفعلية التي تحتاجها كل وزارة، بغية ضغط النفقات، وتقليل عجز الموازنة قدر الإمكان.

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