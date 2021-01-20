2021/01/20 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الإغاثية مازن ابو ريشة ،الاربعاء، عن عودة اولى وجبات الاسر النازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناتها المحررة مطلع العام الجديد 2021 .وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والقوات الامنية والمنظمات الانسانية باشرت بأولى وجبات عودة الاسر النازحة للعام الجديد 2021 حيث شملت الوجبة عودة 49 اسرة نازحة نحو (242) نازح معظمهم من الاطفال والنساء وكبار السن من مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة الى مناطق سكناهم المحررة “.واضاف ان” القوات الامنية المشرفة على عملية دخول الاسر النازحة تقوم بعمليات تدقيق المستمسكات الرسمية للأسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها تحسبا من تسلل موالين لعناصر داعش الى المناطق المحررة”، مبينا ان” حكومة الانبار المحلية وفرت عجلات لنقل الاسر النازحة الى مناطق مختلفة من مدن الانبار “.يشار الى ان مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة كان قد صرح في وقت سابق ان العام الحالي سيشهد غلق مخيمات النزوح في المحافظة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن عودة 49 اسر نازحة الى مناطق سكناها المحررة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعلن عودة 49 اسر نازحة الى مناطق سكناها المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).