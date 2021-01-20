2021/01/20 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط (٥) سيارات دون الموديل المسموح استيراده من قبل كمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 5 سيارات دون الموديل المسموح به في كمرك ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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