وثيقة .. الكاظمي يوقف منح الاستثناءات لترقية الضباط لوقف الترهل الوظيفي

2021/01/20 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيقاف منح الاستثناءات لترقية الضباط كما وجه بوضع آلية متكاملة رصينة بشأن موضوع الرُتب العسكرية منعا للترهل الوظيفي والإداري في الوزارات الأمنية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء فإن الكاظمي وجه بإيقاف العمل بأحكام المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة والتقاعد العسكري والتي تخول القائد العام ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته من غير إكماله المدة المحددة.

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