أوستن: إيران تمثل تهديدا لحلفائنا في المنطقة

2021/01/20 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الدفاع، لويد أوستن، إن إيران تمثل تهديدا لحلفاء بلاده في المنطقة وللقوات الأميركية المرابطة هناك.

وقال أوستن، إن إيران ما تزال عنصرا مزعزعا للاستقرار في المنطقة، معتبرا ان التعامل مع طهران سيكون أكثر صعوبة في حال حصلت على قدرة نووية.

وفيما يخص الحضور الأميركي في الشرق الأوسط، تعهد أوستين باستعراض ذلك الحضور ليضمن أن يكون متزنا وقادرا على التعامل مع التحديات.

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