الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب بتعميم اتفاق سنجار في المناطق المتنازع عليها

2021/01/20 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

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دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الحكومة الى تسوية الاوضاع في جميع المناطق المتنازع عليها في كركوك على غرار اتفاق قضاء سنجار بالموصل وذلك لضمان اجراء انتخابات نزيهة.

القيادي في الاتحاد غياث سورجي، قال إن تعهدات الحكومة الاتحادية وكذلك الأمم المتحدة بتسوية الأوضاع وتصحيحها في كركوك لم تنفذ على ارض الواقع، داعيا الحكومة الى إعادة توزيع القوات الأمنية في كركوك لتحقيق التوازن بين أطياف المحافظة.

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