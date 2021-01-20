علماء يكتشفون أداة حربية مدهشة استخدمت قبل 5 آلاف عام

2021/01/20 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…عثر فريق بحثي متخصص بالآثار على أداة حربية قديمة فريدة جدا ومدهشة، اعتبرت الأولى من نوعها استخدمها إنسان عاش قبل 5 آلاف عام.واكتشف الباحثون بالقرب من مدينة إشبيلية الإسبانية بقايا بشرية مدفونة بطريقة فريدة، لكن الشيء الأكثر غرابة الذي تم العثور عليه هو سلاح قديم مصمم بطريقة غريبة جدا وباحترافية عالية وفريدة.وبحسب مجلة “zmescience” العلمية، وجد فريق البحث خنجر جميل جدا مصنوع من الكريستال الصخري، بطول 8.5 بوصة، يعود تاريخه بحسب التقديرات لأكثر من 3 آلاف عام قبل الميلاد.واعتبر العلماء، بحسب المجلة، أن هذا السلاح هو من “المجموعة الأكثر تطورًا من الناحية الفنية والأكثر إثارة للإعجاب من الناحية الجمالية بسبب نقاوة مادة الكريستال الصخري والأكثر حدة على الإطلاق التي تم العثور عليها لإنسان ما قبل التاريخ”.وعلى الرغم من أن أدوات الكريستال الصخري كانت أكثر صعوبة من ناحية القدرة على التصميم ولم تكن المواد الخام متوفرة بكثرة مثل الصخور الرسوبية، لكن المجلة أشارت إلى أنه من المحتمل أن الناس في عصور ما قبل التاريخ كانوا يعتزون بها بسبب قيمتها الاجتماعية، “تماما كما نقف في حالة من الرهبة اليوم وهي أمام أعيننا”.انتهى 25

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