2021/01/20 | 13:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..كشف مدير تقاعد محافظة الانبار انس عبد الهادي ، الاربعاء، عن ضبط 50 معاملة تقاعدية تعود لعناصر من ارهابي داعش ضمن معاملات التقاعد في الانبار .وقال عبد الهادي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” اللجان المختصة في دائرة تقاعد الانبار واثناء عمليات التدقيق في معاملات المتقدمين على الاحالة الى التقاعد ضبطت 50 معاملة تعود لعناصر من ارهابي داعش كانوا يرمون القيام بترويج معاملاتهم الا ان اللجان المعنية تمكنت من كشفها استنادا الى المعلومات المتوفرة لدى الدائرة المعنية “.واضاف ان” اللجنة حجت كافة الاسماء ومنعت ترويج معاملاتهم واوعزت الى الجهات المعنية بوجوب عدم ترويج اي معاملة للمطلوبين للقضاء مهما كانت الاسباب ، مبينا ان” لجان دائرة تقاعد الانبار تقوم بعمليات تدقيق لكافة معاملات المتقاعدين واحالت كل من يثبت قيامه بعمليات تزوير او انتماءه لارهابي داعش باحالتهم الى القضاء “.يشار الى ان دائرة تقاعد الانبار شكلت لجان مختصة لكشف المعاملات المزورة ومعاملات ارهابي داعش “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقاعد الانبار تكشف عن 50 معاملة تعود لعناصر من ارهابي داعش ضمن المعاملات!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقاعد الانبار تكشف عن 50 معاملة تعود لعناصر من ارهابي داعش ضمن المعاملات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).