سعودي يقتل شقيق زوجته ورجلي أمن.. نهاية دموية لـ

2021/01/20 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات السعودية ملابسات الحادثة التي وقعت مساء أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض وراح ضحيتها 3 أشخاص.

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