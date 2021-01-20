الشركة الكورية ستباشر العمل في ميناء الفاو خلال الأسابيع المقبلة

2021/01/20 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد الشركة الكورية المحال عليها تنفيذ أعمال ميناء الفاو الكبير بعد اتمام بعض الإجراءات الإدارية والمالية، وذلك بعد حضور أربعين خبيرا كوريا لإنجاز المشروع.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، إن الشركة ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وانتهاء إجراءات تخصيص مبلغ اربعمئة مليار دينار لحساب شركة الموانئ، ليجري بعدها فتح الارصدة بشكل مباشر.

واضاف ان الشركة الكورية طلبت المباشرة بالعمل قبل ايام عدة لإجراء الفحوصات لتربة قناة خور الزبير بالتعاون مع مدير الملاحة لمنطقة خور الزبير.

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