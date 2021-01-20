العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بتكثيف جهودها لحماية المتظاهرين

2021/01/20 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بإيقاف حملات استهداف المتظاهرين والناشطين.

ووجهت المنظمة عبر تغريدة على منصة تويتر، دعوة إلى الحكومة العراقية بخصوص حماية المتظاهرين والناشطين من محاولات الاغتيال، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لحماية الناشطين والمتظاهرين المطالبين بالحقوق وإيقاف الحملات التي تشنها الجماعات المسلحة ضدهم وتحقق العدالة للضحايا.

“غادرت البصرة بعد محاولة اغتيالي ولا أظن أنني سأعود قريبا.



عندما يريدونك (المليشيات), لا يتوقفون حتى مقتلك.” قالت لنا لوديا ريمون, ناشطة نجت من محاولة قتل في 2020.على حكومة #العراق أن تكثّف جهودها لحماية النشطاء والمتظاهرين وتضع حدّاً “لحملة الإرهاب” ضدهم وتحقق العدالة للضحايا.



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— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 20, 2021

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