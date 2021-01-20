2021/01/20 | 14:07 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاربعاء (20 كانون الثاني 2021)، أن 17 أمراً رئاسياً سيصدر اعتباراً من اليوم، للتراجع عن تدابير اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومن القرارات التي سوف يتراجع عنها بايدن “انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، ومن اتفاق باريس حول المناخ، وتعليق بناء جدار على الحدود مع المكسيك”.

وسيلغي بايدن “مرسوم ترامب حول حظر سفر مواطني دول مسلمة الى الولايات المتحدة”،.

وساعات قليلة تفصل الأمريكيين والعالم، عن حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانا بتوليه رسميا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أولى قرارات بايدن ..



العودة لاتفاق باريس للمناخ وتعليق بناء الجدار مع المكسيك 7 SKY TV.

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