الكهرباء تكشف عن قيمة خسائر الهجمات الأخيرة ضد المحطات

2021/01/20 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الكهرباء، الاربعاء،عن الخسائر المادية جراء التعرضات الارهابية ضد محطاتها في ديالى وكربلاء، مبينة انها اعادت بعض الخطوط بالتعاون مع القوات الامنية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الارهابيين احرقوا اربعة محطات كلفت الدولة 6 مليارات دينار فضلا عن ضرب ابراج الطاقة الفائقة لضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف، والمحطات المتنقلة ١٣٢/٣٣ في محافظات ديالى وكركوك وكربلاء وبابل والانبار”.واضاف ان “الهجمات الارهابية افقدت الطاقة الكثير وتضيع الاموال الوطنية وعلى الجميع الاستنفار من اجل حمايتها ومنع الارهابيين من استهدافها ”وطالب موسى وزارة الدفاع بـ”تسيير طائرات مسيرة بشكل عاجل لمنع هجوم ارهابي كبير ضد المحطات الكهربائية في العراق”، مبينا ان “الوزارة شرعت بحملة كبيرة بالتنسيق مع القوات الامنية الماسكة وقد اعادت وعوضت المحطات التالفة في ناحية جلولاء التي استهدفها الارهابيين “.انتهى 25د

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