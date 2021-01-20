اعتقال 3 مسلحين نفذوا عملية في المنصور: تركوا بصماتهم في سيارة الضحية

2021/01/20 | 14:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال عصابة نفذت عملية سطو مسلح على منزل في منطقة المنصور.

وذكر بيان لمديرية مكافحة الإجرام، 20 كانون الثاني/يناير، أنّ عملية الاعتقال جرت بعد أنّ "قيام ثلاثة أشخاص مسلحين يرتدون قبعات ولفافات وجه بالدخول إلى دار ليلاً وسرقة مبلغ خمسة ملايين دينار مع ما يقارب كيلو غرام من الذهب، إضافة إلى عجلة نوع ’رانج’ وهواتف نقالة".

وأضاف البيان، أنّ فريق العمل تمكن من "العثور على العجلة المسروقة وهي متروكة على مسافة قريبة من الدار فتم رفع بصمات الجناة من قبل خبراء الأدلة ال دلة الجنائية، ولدى متابعة الجناة وتحركاتهم من قبل فريق العمل وبذل الجهود تم التوصل إلى أحدهم واعتقاله ثم التوصل إلى بقية المتهمين والقبض عليهم في مناطق متفرقة".

وأكّد البيان، "تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وتصديقها قضائيًا وفق أحكام المادة 440 من قانون العقوبات".

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