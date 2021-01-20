سعدي بيرة: PUKmedia منبر للحرية

2021/01/20 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ سعدي احمد بيرة PUKmedia بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسه، وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيس موقع PUKmedia، اتقدم اليكم باحر التهاني، متمنيا له، المزيد من التقدم والازدهار خدمة لشعب كوردستان والاعلام الكوردي.

ان PUKmedia وخلال الـ 18 عاما، رافق خطوة بخطوة جميع المراحل السياسية والاقتصادية والثقافية، وكان دائما طليعيا في خدمة الصحافة والثقافة عبر حمله رسالة شفافة وشعار المصداقية وصحة المعلومات وحرية التعبير والرأي المقابل.

لذلك كان ومايزال منبرا للاحرار وصوتا لكافة الطبقات والشرائح المختلفة، مثمنين جهودكم في قافلة النضال الثقافي والاجتماعي والسياسي والاعلام الكوردي، مطمئنا ان PUKmedia سيشهد المزيد من التطور وسيرفد جميع جوانب العالم بالمعلومات والاخبار وسيبقى طليعيا.

مرة اخرى، اتقدم بالتهنئة، متمنيا لكم المزيد من النجاح والتقدم.

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