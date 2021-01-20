انجز منها 120... خطة لانشاء 925 مشروعا صناعيا للقطاع الخاص

2021/01/20 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

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أحد المصانع

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، عن خطة لانشاء 925 مشروعا صناعيا للقطاع الخاص.

وقال مدير التنمية الصناعية وكالة في الوزارة عزيز ناظم عبد، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 20 كانون الثاني 2021، إن "المديرية لديها خطة اطلقت في حزيران العام الماضي تتضمن تأسيس مشاريع في القطاع الخاص تقدر بـ 925 مشروعا أنجز منها 120 مصنعا"، مبينا أن "انشاء هذه المصانع جاء بعد استشعار الصناعيين بحاجة السوق الى سلع وطنية وهذه تاتي ايضا استنادا لرؤية وزارة الصناعة والمنهاج الحكومي".

وتابع أن "المديرية مهمتها استقبال الصناعيين وتأسيس المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والاشراف على انشائها".

واشار الى ان "هناك تسهيلات تقدم للصناعيين لخلق مناخ استثماري صناعي واطلاق مبادرات وتطمينات لحماية رؤوس اموال المستثمرين واستقدام الخبراء وتسهيل دخول الخطوط الانتاجية والمستلزمات الضرورية بالانتاج الى البلد".

وأوضح ان "العقبات التي كانت تواجه عمل المديرية هو الاجراءات الروتينية"، مؤكدا أن "الوزارة والوزارات الأخرى ماضية بتطبيق الأتمتة الالكترونية من اجل تسهيل التعاملات والاجراءات والحد من الروتين".

ر.إ

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