قبل تحرك برشلونة باتجاهه.. باريس يسعى لخطف مدافع السيتي

2021/01/20 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف تقرير صحفي إسباني، الأربعاء، عن تحركات يجريها باريس سان جيرمان لخطف مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا، في صفعة مرتقبة يوجهها فريق العاصمة الفرنسية إلى برشلونة الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب.

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