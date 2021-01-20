2021/01/20 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).